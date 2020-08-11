شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية تضرب منطقة بحر الميت جنوب لبنان والان نبدء بالتفاصيل

ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر منطقة بحر الميت جنوب لبنان . وأفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، أن موقع الهزة الأرضية يقع في منطقة بحر الميت حيث أن سكان الجنوب اللبناني شعروا بها.

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