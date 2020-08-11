مسؤول إيراني يكشف عن "فساد ملياري".. والتلفزيون يحذف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذف التلفزيون الإيراني مقابلة مثيرة للجدل على موقعه الرسمي تحدث فيها مسؤول بشكل ضمني عن استيلاء عسكريين ومسؤولين على ممتلكات وعقارات، في قضية وصفها بـ"الفساد الملياري".

وذكرت صحيفة همشهري اليومية، الأوسع انتشارا بالعاصمة طهران، الثلاثاء، أن توابع حضور برويز فتاح، رئيس مؤسسة المستضعفين التابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي، ببرنامج "نظرة واحدة" عبر القناة الأولى وملاحظاته المثيرة للجدل أدت لحذف المقابلة نهائيا.

وأوضحت الصحيفة أن مقابلة فتاح تصل مدتها لنحو 75 دقيقة، لكن يبدو أن التلفزيون الإيراني حاول التخفيف من تداعيات التصريحات فحذف المقابلة.

وانتقد رئيس منظمة المستضعفين، الذي عينه خامنئي يوليو/ تموز 2019، عدم تسليم ممتلكات يسيطر عليها الحرس الثوري، وبحرية الجيش الإيراني والبرلمان، وبعض المسؤولين بمن فيهم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.



وتطرق برويز فتاح، خلال المقابلة التي بثت مساء السبت الماضي، إلى ما وصفها بقضية الممتلكات المليارية التي استولى عليها بعض الأفراد.

وكشف فتاح عن وجود عشرات الملفات القضائية في هذا الصدد ويجرى التحقيق حولها من قبل القضاء الإيراني، حسب قوله.

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ولفت المسؤول إلى صعوبة مقاضاة جهات رسمية مثل القوات المسلحة في بلاده، رغم سيطرتها على أراض مملوكة لمؤسسة المستضعفين، التي تعرف كمؤسسة ذات طابع خيري.

ورغم إقرار فتاح بوجود سيطرة غير قانونية من جانب مؤسسات رسمية على عقارات وممتلكات باهظة الثمن، يرى مراقبون أن رئيس منظمة المستضعفين يمهد لنفسه كمرشح شعبوي بانتخابات الرئاسة 2021.

ويرى مراقبون أن دعوات المرشد الإيراني، عبر وسائل الإعلام المقربة منه لمكافحة الفساد، ليست هادفة إلى الإصلاح الجذري بل مجرد شعارات انتخابية ودعاية على سبيل الترويج في مناسبات بعينها.

وكشف موقع "إيران واير" (يديره صحفيون معارضون)، في تقرير له مؤخرا، استند لوثائق مسربة، أن خامنئي تدخل بصفة شخصية لإغلاق قضايا فساد متورط بها قضاة كبار.

وذكر التقرير أن المحاكم الإيرانية سجلت نحو 10 آلاف قضية فساد مالي وضمت قائمة المتهمين أسماء ذات مناصب حساسة سياسية وقضائية.