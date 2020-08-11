فرت ليلا إثر الخسارة.. منافسة رئيس بيلاروسيا إلى ليتوانيا

لجأت مرشحة المعارضة بانتخابات الرئاسة في بيلاروسيا سفتلانا تيخانوفسكايا، إلى ليتوانيا، الثلاثاء، بعد احتجاجات شهدتها بلادها لليلة الثانية على التوالي أسفرت عن مقتل شخص.

وترفض مرشحة المعارضة الاعتراف بنتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بولاية جديدة.

وأفاد وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيتشوس، لوكالة فرانس برس، أن تيخانوفسكايا "وصلت إلى ليتوانيا وهي بأمان".

وأكدت تخانوفسكايا، في شريط فيديو، أنها اتّخذت "القرار الصعب" بمغادرة البلاد.

وأضافت متجهمة "اتخذت القرار بمفردي وأعرف أن كثيرين سيدينونني، كثيرون سيفهمونني، وكثيرون سيكرهونني".

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وأضافت، من أرسلت ولديها إلى الخارج خلال الحملة الانتخابية خشية أن تمارس عليها السلطة ضغوطا، "أن الأولاد هم أهم شيء في الحياة".

وذكر حرس الحدود البيلاروسي أنها غادرت البلاد عن طريق البر خلال الليل.

ولفت فريقها إلى أن رحيلها كان قسريا بضغط من السلطات، وأكدت أولغا كوفالكوفا، حليفة تخانوفسكايا "لم يكن لديها خيار آخر".

وأمس الإثنين فاز رئيس بيلاروسيا المنتهية ولايته ألكسندر لوكاشنكو بولاية سادسة بنسبة 80,23% من الأصوات في انتخابات قالت المعارضة إنها مزورة.

وذكرت اللجنة الانتخابية المركزية أن سفيتلانا تيخانوفسكايا، المنافسة الرئيسية للوكاشنكو، حصلت على 9,9 % من الأصوات.

ووقعت صدامات بين الشرطة ومحتجين الأحد في العاصمة مينسك ومدن أخرى استخدمت خلالها قوات إنفاذ القانون القنابل الصوتية، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية.