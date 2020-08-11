شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة ومرشحا مستقبل وطن يتفقدون سير انتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 تفقد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح لانتخابات مجلس الشيوخ في قطاع الصعيد على القائمة الوطنية من أجل مصر سير العملية الانتخابية بلجنة مدرسة النويشي الابتدائية بقرية الميمون مركز الواسطى بمحافظة بني سويف بمصر.

واستقبل الناخبون المتواجدون أمام اللجنة مرشح حزب الشعب الجمهوري بحفاوة شديدة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه. Advertisements ورافق رجل الأعمال المصري أبو هشيمة خلال تلك الجولة التفقدية كل من نادر نسيم وحنان سليمان الممثلان لمحافظة بني سويف في القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع الصعيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة ومرشحا مستقبل وطن يتفقدون سير انتخابات مجلس الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.