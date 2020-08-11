شاهد.. رجل الأعمال المصري "أحمد أبو هشيمة" يتفقد لجنة مدرسة دكتور جابر جاد الثانويه بمركز ناصر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح لانتخابات مجلس الشيوخ المصرية في قطاع الصعيد على القائمة الوطنية من أجل مصر سير العملية الانتخابية بلجنة مدرسة دكتور جابر جاد الثانويه بمركز ناصر بمحافظة بني سويف.



واستقبل الناخبون المتواجدون أمام اللجنة مرشح حزب الشعب الجمهوري بحفاوة شديدة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

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