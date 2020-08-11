شكرا لقرائتكم أنقرة تنتهك سيادة العراق مجددا.. مقتل ضابطين بغارة تركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قصفت طائرة تركية مسيرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ضم قادة من الجيش العراقي مع قيادات حزب العمال الكردستاني بمحافظة أربيل، شمال العراق، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعلن الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، أنه تركيا نفذت اعتداء سافرا مِن خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان.

وأضاف بيان الجيش العراقي أن هذا الاعتداء تسبب في مقتل آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الأولى، وآمر الفوج الثالث اللواء الثاني وسائق العجلة.

والسبت، أفاد مدير ناحية باتيفا، زيرفان حسين، في اتصال مع العربية، أن اشتباكات وقعت في محيط قرية "بانكي" القريبة من المناطق الحدودية مع تركيا، وأدت إلى حرق مراعٍ ومزارع في ثلاث قرى كردية، وذلك بعدما استهدفت طائرات تركية سيارة مدنية قرب قرية شمال ناحية دركاري.

Advertisements

مقتل مدنيين

وأضاف أن شخصين مدنيين كانا يستقلان السيارة وتمكنا من الفرار، بعد أن أخطأ القصف الهدف بصورة مباشرة.

ويوم السبت أيضا، قصفت طائرات تركية قمة جبل لينك ضمن سلسلة جبل متين، المطل على ناحية ديرلوك بمحافظة دهوك دون معرفة حجم الخسائر.

يذكر أن تركيا كانت قد أطلقت في 15 يونيو/حزيران الماضي عملية عسكرية في الأراضي العراقية، وتوغلت قواتها في ناحية باتيفا في زاخو، على طول يتراوح بين 45 إلى 50 كلم وبعمق 15 إلى 30 كلم.

استهداف القرى الحدودية

ومنذ تاريخ تلك العملية نفذت عدة ضربات في القرى الحدودية، ما دفع الحكومة العراقية والرئاسة إلى الاعتراض أكثر من مرة واستدعاء السفير. إلا أن أنقرة أعلنت أنها لن تتراجع عن عمليتها العسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكسوي، في حينه إن "أنقرة قدمت التوضيحات الضرورية في الوقت المناسب للجانب العراقي حول عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق".