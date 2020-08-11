شكرا لقرائتكم أمل قد ينقذ البشرية.. شاهد الصور الأولى للقاح الروسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مازال إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، تطوير بلاده لأول مرة في العالم لقاحاً ضد عدو البشرية الأول فيروس كورونا المستجد، يلقى صداه، خصوصاً بعدما كشف الرئيس أن ابنته كانت من بين المتطوعين ممن جرب عليهم المستحضر الجديد، والذي قيل إنه سيوفر "مناعة مستدامة" ضد الوباء.

ومع صدى الإعلان، نشرت وزارة الصحة الروسية مقطع فيديو يظهر صور اللقاح، ونقلته عنها وكالة أنباء روسية.

وكان بوتين قد قال خلال اتصال عبر الفيديو مع وزراء حكومته: "هذا الصباح، ولأول مرة في العالم، تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد" في روسيا، مؤكداً أن اللقاح خضع للفحوصات اللازمة.

كما أضاف أن إحدى بناته تلقت جرعة من اللقاح وهي بصحة جيدة.

وكشف أيضاً أن 20 دولة طلبت مليار جرعة من اللقاح، وأن الإنتاج التجاري سيتوفر في سبتمبر/أيلول.

لقاح كورونا الروسي

أميركا: روسيا تستعرض!

وبعد دقائق من إعلان روسيا عن عزمها توفير اللقاح بمستويات تجارية لدول العالم، نشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، تقريراً قالت فيه إن روسيا تكشف عن لقاح لفيروس كورونا، مدعية الفوز في السباق العالمي قبل اكتمال الاختبار النهائي.

واعتبرت الصحيفة أن إعلان الرئيس الروسي، الثلاثاء، فوزه في سباق اللقاحات العالمي، وأن موسكو أصبحت أول من وافق على لقاح لفيروس كورونا، وأن ابنته قامت بتجربة اللقاح، بأنه خطوة استباقية.

فيما تعهد المسؤولون الروس بتطعيم ملايين الأشخاص، بمن فيهم المعلمون والعاملون في مجال الرعاية الصحية، بلقاح تجريبي لفيروس كورونا طورته موسكو الشهر الحالي.

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Sputnik V

وقالت الصحيفة إن هذا التحرك يثير قلقًا عالميًا من أن روسيا تقفز بشكل خطير قبل النطاق الحرج والواسع. الاختبار الضروري لتحديد ما إذا كان آمنًا وفعالًا.

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كما قامت روسيا بإطلاق اسم Sputnik V على لقاحها الجديد في إشارة إلى أول قمر صناعي مداري، أطلقه الاتحاد السوفيتي في عام 1957 وأطلق سباق الفضاء العالمي.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن الرئيس الروسي قوله لدى إعلانه عن خطط توفير اللقاح تجاريا وعالميا: "بالطبع، أكثر ما يهمنا هو أن نكون قادرين على ضمان السلامة غير المشروطة لاستخدام هذا اللقاح وكفاءته في المستقبل".

بوتين

وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة، الثلاثاء: "آمل أن يتحقق ذلك".

سباق بحلول الخريف

يشار إلى أن المعامل الروسية تتسابق لإيجاد لقاح لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد -19 بحلول الخريف، لكن المخاوف أثيرت بشأن طرق المسار السريع الذي تنتهجه روسيا.

وحذرت الصحيفة من أن مثل هذه الخطوات قد تمنح شعورا زائفا بالأمان للناس، بخاصة في المؤسسات الخاضعة لسلطة الدولة، مثل الجيش الصيني الذي تلقى أفراده جرعات من لقاح واحد بحسب الصحيفة.

أول دولة في العالم

يذكر أن روسيا تعد أول دولة تسجل لقاحاً لفيروس كورونا.

وقد أبدى كثير من العلماء من روسيا وخارجها شكوكاً تجاه اللقاح، وتساءلوا عن قرار تسجيله قبل تجارب المرحلة الثالثة التي تستمر عادة لعدة أشهر وتضم آلاف الأشخاص.

وأتى ذلك في وقت تجاوز عدد حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم 20 مليون حالة، الاثنين، مع تسجيل الولايات المتحدة والبرازيل والهند أكثر من نصف كل الحالات المعروفة، وفق إحصاء لوكالة "رويترز".

بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن هذا المرض التنفسي أصاب ما لا يقل عن أربعة أضعاف متوسط عدد الأشخاص الذين يصابون بأمراض الإنفلونزا الحادة سنوياً.

في الوقت نفسه تجاوز عدد حالات الوفاة من كوفيد-19 الحد الأعلى لعدد الوفيات جراء الإنفلونزا سنوياً، مسجلاً أكثر من 728 ألف حالة وفاة.