المتوسط يشتعل.. تركيا تتهم اليونان بقصف قارب مدني وإصابة 3 أشخاص





أعلن خفر السواحل التركي أنه أنقذ ثلاثة أشخاص كانوا على متن قارب خاص قبالة جزيرة رودس اليونانية، الثلاثاء، بعد مزاعم عن تعرض القارب لهجوم من جانب قوات يونانية.

وقال خفر السواحل إن مواطنيْن تركييْن وشخصا سوريا كانوا على متن القارب وتعرضوا لإصابات، مضيفا أن أحد المواطنين التركيين أصيب "بجروح خطيرة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقالت تركيا إنه تم إرسال 4 قوارب وفريق غوص إلى مكان الحادث، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى في بلدة مرماريس المطلة على بحر إيجه، وأن القارب غرق أثناء سحبه.

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وقال خفر السواحل إن المدعين في مرماريس فتحوا تحقيقا في الواقعة.

وتتصاعد التوترات بين تركيا واليونان بسبب الخلافات حول تقاسم ثروات البحر المتوسط. وازدادت التوترات مؤخرا في ظل مساعي تركيا للتنقيب في منطقة يقول كل من البلدين إنها تابعة لجرفه القاري في البحر المتوسط.

ونشرت تركيا هذا الأسبوع سفينة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط رغم تحذيرات اليونان.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو اليوم الثلاثاء إن الوضع العام "مقلق".