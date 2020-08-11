تركيا : هجوم يوناني يسفر عن اصابة 3

أعلن خفر السواحل التركي أنه أنقذ ثلاثة أشخاص كانوا على متن قارب خاص قبالة جزيرة رودس اليونانية اليوم الثلاثاء، بعد مزاعم عن تعرض القارب لهجوم من جانب قوات يونانية.

وقال خفر السواحل إن مواطنيْن تركييْن وشخصا سوريا كانوا على متن القارب وتعرضوا لإصابات، مضيفا أن أحد المواطنين التركيين أصيب "بجروح خطيرة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ولم يصدر على الفور تعقيب من الجانب اليوناني.

وقالت تركيا إنه تم إرسال أربعة قوارب وفريق غوص إلى مكان الحادث، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى في بلدة مرماريس المطلة على بحر إيجه، وأن القارب غرق أثناء سحبه.