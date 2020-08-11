الاتحاد الأوروبي يدعو فنزويلا إلى تأجيل الانتخابات التشريعية

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بروكسل: دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء إلى تأجيل الانتخابات التشريعية في فنزويلا المقرر إجراؤها في 6 ديسمبر، معتبراً أن شروط الاقتراع النزيه والشامل "لم تتحقق".

وأعلنت أحزاب المعارضة الفنزويلية الرئيسية في 2 أغسطس قرارها مقاطعة الانتخابات التشريعية واصفة إياها بـ "التزوير الانتخابي".

وذكر بوريل في بيان نشر الثلاثاء "نتيجة لاتصالاتي مع المسؤولين والزعماء السياسيين الفنزويليين، يتعين علي الاستنتاج أنه لم يتم استيفاء الشروط، في هذه المرحلة، لإجراء عملية انتخابية شفافة وشاملة وحرة ونزيهة".

تمديد المهلة النهائية

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وأشار إلى أنه "اقترح إمكان تمديد المهلة النهائية للانتخابات تلبية لطلب المعارضة".

وأضاف "تلقيت رسالة من وزير الخارجية تبلغني بالتوصل إلى إتفاق حول هذا الموضوع مع جزء من المعارضة. إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها ليست كافية لكي يرسل الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات".

ومن المقرر أن يقوم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي بإطلاع الدول الأعضاء "على مزيد من التفاصيل" في الاجتماع الوزاري غير الرسمي الذي سيعقد في برلين في نهاية أغسطس. كما يرغب في عقد اجتماع وزاري للدول المشاركة في مجموعة الاتصال الدولية "في المستقبل القريب".