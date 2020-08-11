الحاصلات الزراعية: وقف تصدير الفول كلف المصدرين والفلاحين خسائر كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قال أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن تجار الفول يعانون من خسائر كبيرة نتيجة لقرار وقف تصدير الفول.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت في يوليو الماضي، وقف تصدير الفول والعدس لمدة 3 أشهر، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي تحسبا لأي تداعيات محتملة لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الباشا لمصراوي، أن معظم المستوردين والتجار اتجهوا لـ"دش" الفول عريض الحبة وتحويله لعلف حيواني نتيجة لغلق التصدير وعدم إقبال المواطنين على استهلاكه محليا، وارتفاع تكلفة تخزين الفول بالثلاجات.

وذكر أن الفول عريض الحبة ليس له سوق محليا، حيث يأخد وقتا طويلا في التسوية، ولا يصلح لعمل "الفلافل"، ودائما تتم زراعته من أجل التصدير.

وأشار الباشا إلى أن قرار وقف التصدير سيؤدي إلى عدم إقبال الفلاحين على زراعته الموسم المقبل بعد أن شهد الموسم الماضي أكبر محصول من الفول العريض.

"الفول العريض مخصص في الأساس للتصدير وليس للاستهلاك المحلي، ووقف تصدير الفول سيسبب خسائر فادحة للمصدرين الذين سيفقدون الأسواق التصديرية التي فتحوها خلال الفترة الماضية"، بحسب الباشا.

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وتابع: "وكذلك سيتسبب لخسائر للفلاحين الذين زرعوا كميات كبيرة من الفول العريض بغرض التصدير، وبالتالي ستنخفض أسعاره نتيجة لتوقف التصدير وهو ما سيضطر معه الفلاح للإحجام عن زراعته في الموسم المقبل نتيجة لعدم التمكن من تصريفه".

وأوضح الباشا أنه يوجد في السوق نحو 120 ألف طن فول محلي عريض الحبة، وهي كمية كبيرة تقدر بملايين الدولارات كانت ستعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، ويعد هدرها خسارة كبيرة من خلال وقف التصدير.

وانخفضت أسعار الفول بنحو 50% في الأسواق خلال الموسم الجاري، حيث يتراوح سعر الفول البلدي في الأسواق بين 11 و13 جنيها للكيلو، وسعر الفول المستورد بين 7 و10 جنيهات، مقارنة بالعام الماضي.

وطالب الباشا وزارة التجارة والصناعة بفتح باب التصدير للفول عريض الحبة، متعهدا بعدم حدوث أي تأثير سلبي على الأسواق في حالة فتح التصدير، وإمداد الوزارة بأي كميات تطلبها في أي وقت من الفول بسعر لا يتجاوز 10 جنيهات للكيلو.

وأشار إلى أن غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أرسلت مذكرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووافقت على فتح التصدير للفول عريض الحبة، بعد تأكدها من عدم تأثير فتح التصدير على السوق المحلي، وأحالت المذكرة للعرض على وزيرة الصناعة والتجارة.

ويقدر استهلاك مصر من الفول بنحو 60 ألف طن شهرياً، وتصدر مصر منتجات زراعية بقيمة 2.3 مليار دولار سنويا، بحسب الباشا.