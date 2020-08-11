"الصحة" للناخبين: اغسلوا أيديكم قبل التصويت وبعده لمدة 20 ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين المتجهين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ اليوم وغدًا الأربعاء، بالحرص على غسل اليدين كثيرا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، قبل الاقتراع وبعدها.

وأضافت الوزارة في منشور توعوي عبر حسابها على "تويتر" اليوم الثلاثاء، أنه "إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة، استخدم معقم اليدين".

كانت وزارة الصحة طمأنت المصريين، ممن لهم حق الانتخاب، للإدلاء بصوتهم، وممارسة حقهم الدستوري، على مأمونية مقار اللجان طبيًا ووقائيًا، بالتزامن مع إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ودعت المواطنين إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ.

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وأشارت إلى توافر كافة الخدمات الطبية اللازمة من فرق طبية، وسيارات إسعاف مجهزة في محيط المقرات الانتخابية، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أنه يتم قياس درجات الحرارة لكافة المترددين على المقرات الانتخابية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، وحصر وتسجيل أسماء الناخبين أو مراقبي اللجان ممن تظهر عليهم أعراض اشتباه وعمل بلاغ يومي لمديرية الشئون الصحية بكل محافظة.