مقتل ضابطين وجندي عراقي في اعتداء تركي بطائرة مسيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن مقتل آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الأولى، وآمر الفوج الثالث اللواء الثاني وسائق السيارة، خلال اعتداء تركي مِن خلال طائرة مسيرة استهدفت سيارة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان في أربيل وذلك حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا".

من جانبه أعلن مصدر حكومي كردي عصر اليوم الثلاثاء سقوط قتلى وجرحى إثر قصف جوي تركي استهدف منطقة شمال محافظة أربيل 350كم شمال بغداد.

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وقال إحسان جلبي مدير ناحية سيدكان لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.ا) إن" طائرة تركية مسيرة بدون طيار استهدفت سيارة تابعة لقوات حرس الحدود العراقية في ناحية سيدكان 180كم شمال أربيل، ما أدى إلى مصرع عدد ممن كانوا يستقلون السيارة بينهم ضابطان كرديان في حصيلة أولية".

وأضاف أن"جثث القتلى مازالت في مكان الضربة بسبب عدم مغادرة الطائرات التركية سماء المنطقة ".

من جهة أخرى،أبلغ شهود عيان الـ (د.ب.) أن"هؤلاء الضباط العراقيين كانوا في اجتماع مع قيادات عسكرية لحزب العمال الكردستاني التركي في محاولة منهم لإيقاف وإنهاء المعارك بينهم وبين القوات التركية التي تتوغل في تلك المناطق بذريعة تواجد مسلحي الحزب".