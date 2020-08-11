رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكليتي الشريعة والقرآن الكريم بطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب شئون الوجه البحري، بتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بطنطا، الثلاثاء.

وتابع رئيس الجامعة، انضباط سير العمل داخل لجان الطلاب والطالبات بكليات القرآن الكريم، والشريعة والقانون، وأصول الدين؛ للوقوف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، إضافة إلى تفقد المدينة الجامعية.

وشدد على ضرورة توفير الأجواء المناسبة باللجان؛ من حيث الإضاءة، ووسائل التهوية، وتوفير الأدوات اللازمة للطالبات داخل اللجان لمساعدتهن في أداء الامتحانات في هدوء ويسر.

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وأشاد رئيس الجامعة بما لحظه من التزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكليات والمتمثلة في: رش لجان الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها، إضافة إلى نظام دخول اللجان، والذي يترك مسافة آمنة خلال الدخول والخروج من اللجان؛ لمنع التزاحم، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، بجانب ذلك كانت هناك أجهزة لقياس الحرارة في مداخل الكليات؛ للاطمئنان على جميع الطلاب والطالبات قبيل بدء الامتحانات.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطلاب وبعضهم بعضًا، وارتداء الجميع للماسكات.

واطمأن رئيس جامعة الأزهر على مستوى أسئلة الامتحان ومناسبتها، ومدى التزامها بالمقرر، مؤكدًا على ضرورة وجود أستاذ المادة التي يمتحن فيها الطلاب والطالبات، كما وجه إلى ضرورة انتهاء الكنترولات من أعمالها أولًا بأول، ومواصلة العمل بها لينتهى من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، واعتماد النتائج وإعلانها في أسرع وقت ممكن عقب انتهاء جميع أعمال الامتحانات.

وبدأت امتحانات الدراسات العليا بجامعة الأزهر، يوم السبت الماضي، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.