النائب العام يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ: "واجب وطني لابد منه" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أدلى النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الثلاثاء، بصوته الانتخابي في «مدرسة رفاعة الطهطاوي» بحي أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة في اليوم الأول من انتخابات «مجلس الشيوخ».
وأعرب النائب العام في تصريحات صحفية اليوم، عن إيمانه بضرورة أداء الواجب الوطني نحو هذا الاستحقاق الانتخابي، وهي إحدى الواجبات الدستورية التي يجب على كل مواطن أن يؤديها ضمانًا لحياة دستورية قانونية ديمقراطية سليمة للمجتمع المصري.
وتمنى المستشار "الصاوي" لأبنائه من أعضاء «النيابة العامة» المشاركين في الإشراف على اللجان الانتخابية التوفيق، ودعاهم إلى الالتزام بأداء واجبهم الوطني حتى تتم العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، والتيسير على المواطنين بما يليق بمكانة مصر.
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