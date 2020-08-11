أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية أمس، الاثنين 10 أوت 2020، قرارا يمنح بموجبه حاملي أذونات وتأشيرات الدخول المنتهية للمتواجدين داخل الدولة مهلة إضافية، إعتبارا من اليوم، الثلاثاء 11 أوت 2020، ولمدة شهر بهدف تمكينهم من المغادرة مع الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة خلال هذه الفترة.
يأتي ذلك ضمن المبادرات الوطنية التي تطلقها دولة الإمارات، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وإلتزاما من الهيئة بتنفيذ القرارات في شأن أنظمة وقوانين دخول وإقامة الأجانب.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تمدّد صلوحيّة تأشيرات المقيمين على أراضيها مع إعفائهم من الغرامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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