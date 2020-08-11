السلطات اللبنانيّة تتلقّى تحذيرًا من تدمير بيروت بـ"نيترات الأمونيوم " منذ 20 جويلية

أكدت "رويترز" أنّ السلطات اللبنانية تلقت تنبيها منذ شهر جويلية لوجود 2750 طنا من نترات الأمونيوم، من المحتمل أن تدمّر العاصمة بيروت، حسب وثائق إطلعت عليها.

وأفادت الإدارة العامة لأمن الدولة بأنّ رسالة خاصة تمّ إرسالها للرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المستقيل حسان دياب بتاريخ 20 جويلية، لكنّ الرسالة بقيت بلا إجابة، ومضمونها يلخّص نتائج التحقيق القضائي الذي تم إجراؤه منذ جانفي والذي دعا إلى تأمين فوري لهذه المواد الكيميائية .