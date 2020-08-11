الخارجية الصينية تُؤكد أهمية تعزيز السلام والتعاون مع آسيان

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، أن البيان الصادر عن وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بمناسبة الذكرى الـ53 لتأسيس الرابطة، يظهر مرة أخرى أن السلام والتنمية والتعاون من التطلعات المشتركة والمطالب الملحة لجميع دول المنطقة، بما فيها الصين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في

تصريح اليوم تعليقًا على البيان الذي تمت فيه الدعوة إلى ضرورة الالتزام بالتعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الجديدة- إن الصين بصفتها شريك حوار مهما وجارا صديقا لرابطة آسيان، تدعم بثبات مكانة آسيان المركزية في التعاون الإقليمي، ومستعدة لتعميق الحوار والتعاون معها لاستكمال الأطر الإقليمية وتدعيم التعددية والعولمة، بصورة تتيح التعامل الفعال مع التحديات الإقليمية والعالمية لا سيما فيما يتعلق بوباء (كوفيد- 19) والتنمية، والحفاظ بشكل فعلي على الزخم الجيد الذي تشهده المنطقة في مجال السلام والتنمية.

وآسيان هو اتحاد دول جنوب شرق آسيا المعروف وهو منظمة اقتصادية تضم 10 دول في جنوب شرق آسيا تأسس في 8 أغسطس 1967 في بانكوك بتايلاند.