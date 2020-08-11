فلسطين تُسجل 476 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 476 إصابة جديدة بكورونا المستجد و3 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت في تصريح صحفي أن حالات الوفاة الجديدة سُجلت في مدينة يطا بمحافظة الخليل وبلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم وبلدة عبوين بمحافظة رام الله والبيرة.

وقالت ‮إن محافظة الخليل تصدرت أعلى نسبة في الإصابات الجديدة مسجلة 182 حالة تليها القدس

بواقع 161 إصابة كما سجل قطاع غزة ثلاث إصابات جديدة.

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وأوضحت الوزيرة أن هناك 21 من مصابي كورونا في غرف العناية المركزة بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الصناعي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس بعث برقية تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الإعلان عن الموافقة على لقاح لفيروس

كورونا.

ونقلت الوكالة عن عباس قوله في البرقية إنه يتطلع إلى توجيهات بوتين "بأن يستفيد شعبنا من هذا اللقاح، بحيث تكون دولة فلسطين من أوائل الدول التي تحظى بعنايتكم في هذا الشأن، خاصة أنكم سبق وأن قدمتم لنا مساعدات وتجهيزات طبية لمواجهة هذه الجائحة الخطيرة".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.