البحرين وفرنسا تبحثان سُبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، مع سفير فرنسا لدى المملكة جيروم كوشارد سبل، تعزيز التعاون المشترك بين بلديهما، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة في ضوء النتائج المثمرة للزيارة الأخيرة للملك حمد بن عيسى آل خليفة

إلى فرنسا، خصوصًا في المجال الإعلامي.



وأشاد وزير الإعلام البحريني - خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع السفير الفرنسي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - بالعلاقات التاريخية والمتميزة

بين البلدين، وتطورها على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

من جانبه، توجه السفير الفرنسي لدى المملكة بالشكر والتقدير إلى وزير الإعلام البحريني على اهتمامه بتطوير علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين البلدين، مؤكدًا حرص حكومة بلاده على دعم مسيرة التطور الإعلامي البحريني، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.