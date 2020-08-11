عُمان: إجمالي إصابات كورونا بلغ 82050 حالة

أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بلغ 82050 إصابة.
أن الوفيات جراء الفيروس بلغت 533 حالة وفاة، والمتعافين بلغوا 76 ألفًا و720 حالة لتصل نسبة التعافي إلى 93.5%.
وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء،
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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