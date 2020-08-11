السعودية تُسجل 1521 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3233 حالة.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 1521

إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 291 ألفا و468 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1640 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي

المتعافين إلى 255 ألفا و118 شخصا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.