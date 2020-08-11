سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الثلاثاء، 9 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9 آلاف و103 إصابات.
"مالاي ميل" الماليزية - إنه تم اكتشاف 5 إصابات وافدة من الخارج من بين حالات الإصابة الجديدة في مدن "كوالالمبور" و"سيلانجور" و"جوهور".
وقال أمين عام وزارة الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله - في بيان نقلته صحيفة
وأضاف نور هشام أن الحالات الأربعالمتبقية كانت لأجانب أصيبوا محليًا، مؤكدًا عدم تسجيل إصابات محلية بين الماليزيين اليوم.
وأشار إلى أن 6 أشخاص تماثلوا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 8 آلاف و809 متعافين، كما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة لليوم الـ17 على التوالي لتظل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 125.
كانت هذه تفاصيل خبر ماليزيا تُسجل صفر وفيات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.