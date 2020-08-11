ماليزيا تُسجل صفر وفيات بكورونا

سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الثلاثاء، 9 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9 آلاف و103 إصابات.



وقال أمين عام وزارة الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله - في بيان نقلته صحيفة

"مالاي ميل" الماليزية - إنه تم اكتشاف 5 إصابات وافدة من الخارج من بين حالات الإصابة الجديدة في مدن "كوالالمبور" و"سيلانجور" و"جوهور".

وأضاف نور هشام أن الحالات الأربع

المتبقية كانت لأجانب أصيبوا محليًا، مؤكدًا عدم تسجيل إصابات محلية بين الماليزيين اليوم.

وأشار إلى أن 6 أشخاص تماثلوا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 8 آلاف و809 متعافين، كما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة لليوم الـ17 على التوالي لتظل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 125.