3396 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3396 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في العراق إلي 156 ألفًا و995 إصابة.

ذكرت الوزارة، في بيان أودرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أنه تم تسجيل تعافي 2312 مصاباً من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 112 ألفًا و102

حالة، كما سجلت 67 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5 آلاف 531 وفاة.

وأصيب لاهور شيخ جنكي، الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وقائد قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، بفيروس

وقال شيخ جنكي في مقطع مصور نشره على حسابه الشخصي في موقع فيسبوك، إنه "سعيد بإصابته كأي مواطن عادي بالفيروس وشعوره بآلام المواطنين".

وأضاف: "حين انتشر الفيروس كان هو وفريقه يقوم بزيارة المناطق الخطرة ليكون على اطلاع عن كثب على الأوضاع الصحية".

ولاهور شيخ جنكي هو الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني مع بافل طالباني، نجل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني.