إصابة قائد قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق بفيروس كورونا

أصيب لاهور شيخ جنكي، الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وقائد قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، بفيروس كورونا المستجد.

قال شيخ جنكي في مقطع مصور نشره على حسابه الشخصي في موقع فيسبوك، إنه "سعيد بإصابته كأي مواطن عادي بالفيروس وشعوره بآلام المواطنين".

وأضاف: "حين انتشر الفيروس كان هو وفريقه يقوم بزيارة المناطق الخطرة

ليكون على اطلاع عن كثب على الأوضاع الصحية".

ولاهور شيخ جنكي هو الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني مع بافل طالباني، نجل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني.

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وشيخ جنكي هو مسؤول وكالة الحماية والمعلومات وقائد قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق.

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة

الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على ثلاثة "إرهابيين" في السليمانية بعد هروبهم من ناحية اللطيفية في بغداد.وذكرت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه "من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية، وبعد ورود معلومات استخباراتية عن تواجد ثلاثة إرهابيين في السليمانية هربوا من مدينة اللطيفية في بغداد، تم تشكيل فريق

عمل من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الرد السريع وبالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان".