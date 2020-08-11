كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بخصوص قيود الإنترنت في بيلاروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إليزابيث ثروسيل، المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يشعر بالقلق إزاء الوضع حول الاحتجاجات في بيلاروسيا، ويدعو السلطات إلى ضمان الاحترام الكامل للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وقالت المتحدثة، اليوم الثلاثاء: "نحن، بالطبع نراقب الوضع في بيلاروسيا. نشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء التي تفيد بمقتل أحد المتظاهرين أثناء الاشتباكات، فضلاً عن التقارير المتعلقة باحتجاز عدة آلاف من المتظاهرين. وكما طالبنا مرارًا وتكرارًا، يجب على السلطات ضمان الاحترام الكامل للحق في حرية التعبير والتجمعات والجمعيات السلمية. كما أن أي استخدام للقوة من قبل أجهزة إنفاذ القانون يجب أن يتوافق مع مبدأي الضرورة والتناسب".

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وأضافت ثروسيل إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قلقة بشأن "تقارير عن استخدام الرصاص المطاطي وخراطيم المياه والقنابل الصوتية ضد المتظاهرين السلميين".

وأردفت أن "القيود الشديدة على الوصول إلى الإنترنت، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، هي أيضا مصدر قلق لأنها أدت إلى قيود غير مبررة على الوصول إلى المعلومات وحرية وسائل الإعلام".

وشددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على أن المكتب ينضم إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بأهمية أن "يتمكن المواطنون البيلاروس من ممارسة حقوقهم بشكل سلمي وفقًا للقانون وأن تتجنب جميع الأطراف المعنية الإجراءات التي يمكن أن تزيد من تفاقم التوترات، وأن تعالج القضايا بروح الحوار".