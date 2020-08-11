كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رفع أجور النقل في دمشق السورية بنحو الضعف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت محافظة دمشق السورية أجور النقل الداخلي في المدينة للسيارات العاملة على المازوت، وبنسبة قاربت مئة في المئة.

وأصدر المكتب التنفيذي في المحافظة قرارا بتعديل (رفع) تعرفة الركوب للخطوط القصيرة المقدرة بنحو 10 كيلومترات من 40 ليرة إلى 75 ليرة، ورفع تعرفة الركوب للخطوط الطويلة (فوق 10 كيلومترات) من 50 إلى 100 ليرة، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأبقى القرار تعرفة الركوب داخل بعض الأحياء كما في حيي الورود ومساكن الحرس، عند 50 ليرة.

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وتضمن القرار الذي أقره المكتب التنفيذي للمحافظة يوم 27 من الشهر الماضي ويبدأ تنفيذه غدا، بأن تبقى التعرفة الجديدة سارية المفعول "حتى في حال ارتفاع قيمة الوقود لغاية 10 في المئة فقط".

وفي سياق منفصل، قال متعاملون في سوق الحبوب، اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة الحكومية المعنية بالحبوب في سوريا طرحت مناقصة دولية لشراء 200 ألف طن من قمح الطحين لصناعة الخبز، من روسيا.