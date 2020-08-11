كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سوريا تطرح مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح من روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متعاملون في سوق الحبوب، اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة الحكومية المعنية بالحبوب في سوريا طرحت مناقصة دولية لشراء 200 ألف طن من قمح الطحين لصناعة الخبز، من روسيا.

وأضاف المتعاملون، أن الموعد النهائي لتقديم العروض، في المناقصة التي طرحتها المؤسسة السورية العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب، هو 14 سبتمبر المقبل.