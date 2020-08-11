كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني في العراق بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب لاهور شيخ جنكي، الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بفيروس كورونا، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

ونشر شيخ جنكي، مقطع مصور على حسابه الشخصي في موقع فيسبوك، قال فيه إنه "سعيد بإصابته كأي مواطن عادي بالفيروس وشعوره بآلام المواطنين".

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وأضاف شيخ جنكي: "حين انتشر الفيروس كان هو وفريقه يقوم بزيارة المناطق الخطرة ليكون على اطلاع عن كثب على الأوضاع الصحية".

ويذكر ان لاهور شيخ جنكي هو الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني مع بافل طالباني، نجل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني.

وشيخ جنكي هو مسؤول وكالة الحماية والمعلومات وقائد قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق.