كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الصحة الأمريكي يعلق علي سبق روسيا في إنتاج أول لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار، على إعلان روسيا أنها انتجت لقاح Covid-19 "الأول في العالم. في برنامج "Good Morning America" على قناة ABC اليوم قائلا: "الاهم ليس أن تكون الأول في استخدام اللقاح.. الهدف هو الحصول على لقاح آمن وفعال للشعب الأمريكي وشعوب العالم."

قال عازار، إن هناك حاجة إلى بيانات شفافة، ويجب أن تكون هذه البيانات من تجارب المرحلة الثالثة التي تظهر أن اللقاح آمن وفعال. واضاف "هذا ما يقوده الرئيس ترامب من خلال مبادرة عملية Warp Speed التاريخية، مع تطوير ستة لقاحات".

واوضح إنهم يعتقدون أنهم في طريقهم للحصول على عشرات الملايين من الجرعات من لقاح المعيار الذهبي لإدارة الأغذية والعقاقير بحلول ديسمبر، ومئات الملايين من الجرعات بحلول عام 2021.

عند سؤاله عن مدى التزامه بالجدول الزمني لشهر ديسمبر، قال عازار إن اثنين من اللقاحات الستة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لإثبات السلامة والفعالية، وسيعتمد ذلك على السرعة التي يتم بها تسجيل التجارب السريرية، ويتم تطعيم الأشخاص ثم بعد ذلك تعريضهم للفيروس.

قال عازار: "لذلك، نعتقد، كما يعتقد الدكتور فوسي، أنه من المصداقية للغاية أن يكون لدينا العديد من اللقاحات التي ستحقق النتائج، ويمكن أن نحصل على لقاحات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء بحلول ديسمبر".

