بني ملال.. تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا يرفع الحصيلة إلى 559 حالة مؤكدة!

أكدت التحاليل المخبرية، صباح اليوم الثلاثاء، التي أجريت على عدد من الأشخاص، تسجيل 14 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جهة بني ملال خنيفرة.

وحسب مصادر طبية، فإن التحاليل المخبرية أظهرت تسجيل 14 إصابة بالفيروس التاجي، صباح اليوم، 6 حالات في إقليم بني ملال، و8 حالات في إقليم أزيلال.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الإصابات الـ6، التي سجلت في بني ملال تتعلق بشخصين بقصبة تادلة، وأشخاص مخالطين لحالات تم تسجيلها، الأسبوع الماضي، فيما سجلت كل الحالات في مدينة دمنات إقليم أزيلال.

وكانت المصالح الطبية قد سجلت، أول أمس الأحد، حصيلة قياسية في جهة بني ملال خنيفرة بعد تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة في الجهة 559 حالة مؤكدة.

وارتفع إجمالي الحالات قيد العلاج في بني ملال إلى 170 حالة، وفي الجهة إلى 283 حالة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء في الجهة 264 حالة.