قبل الشهرة.. بهاوي ينشر ذكريات اعتلائه المسرح وغنائه الغربي وعمره الـ16 سنة

تذكر الفنان، زهير بهاوي، ذكريات بدايته في مجال الغناء، وهو في عمر الـ 16 سنة، قبل بداية احترافه الغناء، حيث نشر مقطع فيديو من إحدى السهرات، التي شارك فيها آنذاك.

وشارك بهاوي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، مقطع فيديو من لحظة اعتلائه منصة حفل، حيث قدم أغنية باللغة الانجليزية، تفاعل الجمهور معها.

بهاوي كشف من خلال الفيديو قدرته على تقديم اللون الغربي، على الرغم من أنه يحترف الغناء باللغة العربية، وهو أمر لم يعلمه جمهوره من قبل.

واستطاع بهاوي، بعد بداية احتراف، الوصول لشهرة واسعة في المغرب، إذ تصنفه الأرقام في يوتوب، وعلى منصات الاستماع، من بين الأكثر جماهيرية لدى الجمهور المحلي.