اهتز حي الفرح في مدينة الدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، على وقع جريمة سرقة خطيرة، بعدما تعرضت فتاة لنشل هاتفها المحمول، من طرف شخص، رشها بسائل الماء الحارق.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عناصر الشرطة تمكنت من توقيف المعني بالأمرفي عين المكان مباشرة بعد ارتكابه هذه الأفعال الإجرامية، واسترجاع الهاتف موضوع السرقة.
وفي هذا الإطار، ذكر بلاغ لمديرية الأمن الوطني، أن عناصر فرقة الشرطة القضائية في منطقة أمن الفداء مرس السلطان في مدينة الدارالبيضاء، أحالت، صباح اليوم، شخصا يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة باعتداء جسدي بواسطة محلول الماء الحارق.
وتم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، وذلك قبل تقديمه أمام العدالة صباح اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة بشعة في الدارالبيضاء.. رش ضحيته بالماء الحارق لسرقة هاتفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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