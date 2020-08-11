فيروس كورونا.. منظمة الصحة العالمية تعلق على اللقاح الروسي

في أول تعليق من طرف منظمة الصحة العالمية على لقاح كوفيد-19، الذي أعلنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الثلاثاء، قال متحدث باسمها، طارق جسارفيتشي، من جنيف، اليوم، بحسب صحيفة “روسيااليوم”: “نحن على اتصال وثيق بالسلطات الصحية الروسية، والمناقشات جارية فيما يتعلق بالتأهيل المسبق للمنظمة بخصوص اللقاح”.

وشدد المتحدث نفسه على أن “التأهيل المسبق لأي لقاح، سيشمل مراجعة، وتقييم صارمين لجميع بيانات السلامة، والفعالية المطلوبة”.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن، صباح اليوم، أن ابنته حصلت على اللقاح الجديد الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن بوتين تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” فى العالم، مشيرا إلى أن روسيا تبدأ قريبا في إنتاج هذا اللقاح على مستوى واسع.

وأضاف بوتين، أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: “أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة”.