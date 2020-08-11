إصابة في حريق بباقة الغربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص في حريق شب على سطح منزل بمدينة باقة الغربية اليوم، الثلاثاء.
وفي التفاصيل، أسفر حريق اندلع على سطح أحد المنازل المأهولة في باقة الغربية عن إصابة أحد السكان إثر استنشاقه الدخان الذي انبعث عن الحريق.
وأخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ الحريق، وخلصت المصاب الذي لجأ إلى سطح المبنى إثر اندلاع الحريق، ونقلته إلى الطواقم الطبية.
إلى ذلك، فتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.
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