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شاهد.. رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة ومرشحا مستقبل وطن يتفقدون سير انتخابات مجلس الشيوخ

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 11 أغسطس 2020

تفقد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح لانتخابات مجلس الشيوخ في قطاع الصعيد على القائمة الوطنية من أجل مصر سير العملية الانتخابية بلجنة مدرسة النويشي الابتدائية بقرية الميمون مركز الواسطى بمحافظة بني سويف بمصر.

 

واستقبل الناخبون المتواجدون أمام اللجنة مرشح حزب الشعب الجمهوري بحفاوة شديدة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

 

ورافق رجل الأعمال المصري أبو هشيمة خلال تلك الجولة التفقدية كل من نادر نسيم وحنان سليمان الممثلان لمحافظة بني سويف في القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع الصعيد.

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