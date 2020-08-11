شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رجل الأعمال المصري "أحمد أبو هشيمة" يتفقد لجنة مدرسة دكتور جابر جاد الثانويه بمركز ناصر والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 تفقد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح لانتخابات مجلس الشيوخ المصرية في قطاع الصعيد على القائمة الوطنية من أجل مصر سير العملية الانتخابية بلجنة مدرسة دكتور جابر جاد الثانويه بمركز ناصر بمحافظة بني سويف.

واستقبل الناخبون المتواجدون أمام اللجنة مرشح حزب الشعب الجمهوري بحفاوة شديدة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رجل الأعمال المصري "أحمد أبو هشيمة" يتفقد لجنة مدرسة دكتور جابر جاد الثانويه بمركز ناصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.