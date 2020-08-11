- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يتعهد بإجراءات مشددة لحماية الفرنسيين بالساحل الأفريقي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 أغسطس 2020
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن بلاده ستشدد إجراءات الأمن لحماية مواطنيها في منطقة الساحل الأفريقي.
تصريحات ماكرون تأتي بعد يومين من مقتل ستة من موظفي الإغاثة الفرنسيين بالرصاص في النيجر.
وغرد ماكرون على تويتر، قائلا: "سنفعل كل ما بوسعنا لمساندة أسر الضحايا والرد على الهجوم الذي كلفنا أرواح ستة من مواطنينا واثنين من أبناء النيجر.. هؤلاء الشبان الستة، الذين كانوا أعضاء في منظمة أكتيد غير الحكومية، أبدوا التزاما بالغا إزاء السكان المحليين".
وتابع: "لقد قررت تعزيز إجراءات الأمن لمواطنينا في المنطقة. سنمضي قدما في العمل للقضاء على الجماعات الإرهابية بدعم أكبر من شركائنا".
والأحد أعلن مسؤول محلي بالنيجر، مقتل 8 أشخاص بينهم 6 سياح فرنسيين على أيدي مسلحين.
وتشهد منطقة الساحل، خصوصا مالي والنيجر وبوركينا فاسو، هجمات متزايدة للجماعات الإرهابية رغم نشر قوات حكومية وأكثر من خمسة آلاف عنصر في القوات الفرنسية من قوة برخان، لمكافحة الإرهاب.
وتسببت الهجمات الإرهابية في مقتل نحو 4000 شخص في البلدان الأفريقية الصحراوية الثلاثة العام الماضي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يتعهد بإجراءات مشددة لحماية الفرنسيين بالساحل الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.