اخبار العالم

شاهد.. رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة ومرشحا مستقبل وطن يتفقدون سير انتخابات مجلس الشيوخ

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تفقد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح لانتخابات مجلس الشيوخ في قطاع الصعيد على القائمة الوطنية من أجل مصر سير العملية الانتخابية بلجنة مدرسة النويشي الابتدائية بقرية الميمون مركز الواسطى بمحافظة بني سويف بمصر.

 

واستقبل الناخبون المتواجدون أمام اللجنة مرشح حزب الشعب الجمهوري بحفاوة شديدة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

 

ورافق رجل الأعمال المصري أبو هشيمة خلال تلك الجولة التفقدية كل من نادر نسيم وحنان سليمان الممثلان لمحافظة بني سويف في القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع الصعيد.

Advertisements
3f9cf9cd-5aa8-4885-aa6d-9f373c927bad_202
 

 

91ac6477-2cdc-4408-b0ec-28671e1a5350_202
 

 

e34b2d76-1b98-43e2-949e-5a9e76f4e5a8_202
 

 

4594fb67-a77e-4620-8d06-f010d3f3fc0e_202
 

 

5302bc78-5de3-4baa-810c-12209db8151d_202
 

 

0d5d68ff-322b-4bb5-912f-ce2983a5fe2a_202
 
Advertisements

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا