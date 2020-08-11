شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأمريكى معلقاً على "لقاح كورونا" الروسي: العبرة بفاعليته والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أن مصلين اثنين من ستة أمصال قد وصلت إلى تجارب المرحلة الثالثة في إطار مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوصول إلى لقاح، وذلك لإثبات فاعليتها وكفاءتها، وأنه قد يتم التوصل إلى مصل وإنتاج عشرات الملايين من الجرعات بحلول ديسمبر المقبل.
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