شكرا لقرائتكم خبر عن 3396 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

سجلت العراق 3396 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 156995 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل 67 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5531 حالة وفاة, فيما تم تسجيل 2312 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 112102 حالة شفاء.

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