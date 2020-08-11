شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 16 شخصا في هجوم لميليشيا بشرق الكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

قتل 16 شخصاً خلال غارة على هجوم نفذته ميليشيات مسلحة استهدف قرى بشرق الكونغو ، وذلك في مزيد من العنف العرقي الذي تُحذِّر الأمم المتحدة من أنه قد يُشكِّل جرائم ضد الإنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء الكونغولية عن المتحدث باسم الجيش جول نجونجو، أن الجيش عاقد العزم على القضاء على هذه الميليشيات التي ترفض الاستسلام .