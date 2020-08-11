شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس التعاون للسفير التركي: أمن دول المجلس لا يتجزأ والان نبدء بالتفاصيل

أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص مجلس التعاون على أمن واستقرار المنطقة وتطوير العلاقات مع دول الجوار بما يحقق المصالح المشتركة على أساس احترام سياده الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة المبنية على حل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها

وأعرب الأمين العام عن استنكاره للتهديدات والتصريحات التي وجهها بعض المسؤولين في تركيا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً ان أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، انطلاقا من مبدأ الدفاع المشترك في اطار مجلس التعاون، كما أكد على تمسك مجلس التعاون بالحفاظ على الأمن القومي العربي ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر الأمانة العامة اليوم الثلاثاء 11 اغسطس 2020 للسيد اردوغان كوك سفير الجمهورية التركية لدي المملكة العربية السعودية.

شارك في الاجتماع الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق ، الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات.