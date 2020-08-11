ارتفاع حصيلة القصف التركي شمال اربيل الى 20 قتيلاً وجريحاً بينهم آمر لواء

افاد مصدر أمني، الثلاثاء، برتفاع حصيلة القصف التركي شمال اربيل الى 20 قتيلاً وجريحاً بينهم آمر لواء.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "حصيلة القصف التركي بلغت خمسة قتلى من حرس الحدود العراقي بينهم ضابطين، و10 قتلى من حزب العمال الكردستاني، فضلاً عن إصابة خمسة مدنيين".
وأضاف أنه "من ضمن القتلى امر اللواء الثاني المنسوب لقوات حرس الحدود"، مبيناً أن "آمر الفوج الثالث قيادة حرس الحدود للمنطقة الشمالية قُتل خلال القصف".
وكان مصدر امني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، بتعرض اجتماع لحرس الحدود وحزب العمال الكردستاني لقصف تركي شمال اربيل.
وأضاف أنه "من ضمن القتلى امر اللواء الثاني المنسوب لقوات حرس الحدود"، مبيناً أن "آمر الفوج الثالث قيادة حرس الحدود للمنطقة الشمالية قُتل خلال القصف".
وكان مصدر امني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، بتعرض اجتماع لحرس الحدود وحزب العمال الكردستاني لقصف تركي شمال اربيل.
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