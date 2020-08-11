مصدر امني: خمسة قتلى بينهم ضابطان حصيلة اولية للقصف التركي

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القصف التركي كان ضمن منطقة برادوست تاحية سيدكان شمال اربيل والحصيلة ٥ من الطرفين احدهم عميد وضابط اخر لم تعرف رتبته حتى الان كحصيلة اولية".

وكان مصدر امني افاد، اليوم الثلاثاء، بتعرض اجتماع لحرس الحدود وحزب العمال الكردستاني لقصف تركي شمال اربيل.