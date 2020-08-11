مصدر امني: خمسة قتلى بينهم ضابطان حصيلة اولية للقصف التركي

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن الحصيلة الاولية للقصف التركي الذي استهدف اجتماعاً شمال اربيل بلغت خمسة قتلى بينهم ضابطان.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القصف التركي كان ضمن منطقة برادوست تاحية سيدكان شمال اربيل والحصيلة ٥ من الطرفين احدهم عميد وضابط اخر لم تعرف رتبته حتى الان كحصيلة اولية".
وكان مصدر امني افاد، اليوم الثلاثاء، بتعرض اجتماع لحرس الحدود وحزب العمال الكردستاني لقصف تركي شمال اربيل.
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