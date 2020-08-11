مصدر امني: قصف تركي يستهدف اجتماعاً لحرس الحدود وحزب العمال شمال اربيل

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بتعرض اجتماع لحرس الحدود وحزب العمال الكردستاني لقصف تركي شمال اربيل. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قصفاً تركياً استهدف اجتماعا لحرس الحدود وحزب العمال وهناك معلومات اولية عن ٤ قتلى من حرس الحدود". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القصف تم بطائرة مسيرة"، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

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