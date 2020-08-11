انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثّق لحظة وقوع انفجار مرفأ بيروت بالتزامن مع دخول سيّدة لبنانية إلى غرفة العمليات لتخضع لعملية ولادة في مستشفى سان جورج.
وفي لحظة دخول السيدة الحامل إلى غرفة العمليات، يبدو أن الزوج كان يوثق هذه اللحظات، لكن فور دخول زوجته، وقع الانفجار الذي حول المكان إلى حطام.
ويمكن من خلال الفيديو سماع صراخ المرأة والطاقم الطبي، فيما أسرع الزوج إلى مكان للاختباء فيه.
وبعد نحو ساعة ونصف من وقوع الانفجار أنجبت الزوجة رضيعاً في صحة جيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر لحظة تصوير ولادة زوجته في المستشفى وقع الانفجار... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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