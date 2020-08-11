لحظة تصوير ولادة زوجته في المستشفى وقع الانفجار... فيديو

وفي لحظة دخول السيدة الحامل إلى غرفة العمليات، يبدو أن الزوج كان يوثق هذه اللحظات، لكن فور دخول زوجته، وقع الانفجار الذي حول المكان إلى حطام.

ويمكن من خلال الفيديو سماع صراخ المرأة والطاقم الطبي، فيما أسرع الزوج إلى مكان للاختباء فيه.