الأمن الوطني يعلن تفكيك ثلاث عصابات لتزوير لوحات وبطاقات المركبات في بغداد

اعلن جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء، تفكيك ثلاث عصابات مختصة بتزوير لوحات وبطاقات تسجيل المركبات في بغداد والقاء القبض على افرادها.

وقال بيان للجهاز تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات استخبارية، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد من تفكيك ثلاث عصابات متفرقة تختص بتؤمة أرقام العجلات وتزوير وكالات العائدية وبطاقات تسجيل المركبات".



واضاف البيان انه "تم إلقاء القبض على سبعة أشخاص منتمين للعصابات، عبر نصب الكمائن واستدراجهم بعد استحصال الموافقات القضائية"، مشيراً الى "ضبط بحوزتهم مجموعة كبيرة من لوحات، وبطاقات التسجيل، ووكالات مرورية، ومستمسكات للمواطنين، واختام حكومية، وطابعات حرارية".



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