تنشر الخليج 365، وثيقة موقعة باسم محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيداني تتضمن المصادقة على تخصيص قطع أراض سكنية لموظفي مديرية زراعة البصرة. وادناه نص الوثيقة:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. المصادقة على تخصيص قطع أراض سكنية لموظفي زراعة البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.