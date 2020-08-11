وزير الدفاع السوداني يقود وفد الترتيبات الأمنية إلى جوبا

يغادر وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم ياسين، خلال يومين، إلى عاصمة جنوب السودان (جوبا)، على رأس وفد لبحث ملف الترتيبات الأمنية مع حركات الكفاح المسلح، بحسب مصادر مطلعة.



وقالت المصادر لـ"الخليج 365"، الثلاثاء، إن وزير الدفاع يقود الوفد لحسم القضايا العالقة بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح حول ملف الترتيبات الأمنية.

Advertisements

وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية والحظر الذي فرضه نظام الرئيس السابق عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.

ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية، وفي وقت لاحق تم الاتفاق على الإسراع في تعيين الولاة.

واستضافت عاصمة جنوب السودان "جوبا" اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، توِّجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى.